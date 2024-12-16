Trafo bomba gibi infilak etti. Yaralılar var

Kaynak: İHA

Antalya'da bakımı yapılan trafodaki patlama nedeniyle 2 çalışan yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 457 Sokak'ta bulunan trafoda AEDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamada trafoda küçük çaplı yangın çıkarken 2 çalışan yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Vücutlarında yanıklar bulunan 2 çalışan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anında iş yerinde bulunan Arif Çalışkan o sırada iş yerindeki müşterilerin masaların altına saklandığını belirtti.

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Çalışanların sesi üzerine dışarı çıktıklarını ve yardım etmeye çalıştıklarını belirten Çalışkan, “Çocuğu yere yatırdık, bitkin bir haldeydi. İki kişilerdi, diğer çocukta fazla bir şey yoktu ama o da çok korkmuştu. Arkadaşlarla birlikte toplandık, söndürdük ama üzerindeki elbisesinde yanıklar vardı” dedi.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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