Trafo patlaması geceyi aydınlattı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gecenin karanlığını bir trafoda meydana gelen patlama aydınlattı. İlçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık amatör kameralar tarafından kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Trafo patlaması geceyi aydınlattı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki bir trafoda bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle trafo alev alırken, gökyüzüne beyaz ışık yayıldı. Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve İstasyon Mahalleri ile ilçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık adeta gecenin karanlığını aydınlattı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Trafoda meydana gelen hasar sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, o anlar vatandaş kameraları tarafından kaydedildi.

aw083277-02.jpg

aw083277-03.jpg

aw083277-04.jpg

aw083277-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Son Haberler
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber Ekonomi
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı Spor
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı Gündem
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi Gündem
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi