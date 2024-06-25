Trafodan çıkan duman korkuttu

Kaynak: İHA
Trafodan çıkan duman korkuttu

Adıyaman’da hava sıcaklıklarından dolayı dayanamayan trafodan yükselen dumanlar korkuttu.

Alınan bilgiler kapsamında Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Sevgi Anaokulu yakınlarında bulunan bir trafoda yüksek sıcaklıklardan dolayı dumanlar yükseldi.

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Adıyaman’da sıcaklıklara dayanamayan trafodan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine birçok sayıda ekip geldi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından arıza yapan trafoya müdahale edildi.

Korkunç olayda trafoda maddi hasar meydana geldi.

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