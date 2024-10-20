Traktör kazası yaşlı çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı Güme Mahallesi Mut yolu Dağpazarı mevkiinde meydana gelen kaza, Ali Bayram (69) idaresindeki 33 UN 133 plakalı odun yüklü traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kazada sürücü Ali Bayram yaralandı ve ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali Bayram’ın eşi Emiş Bayram (68), olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin kazadan önce birlikte çektikleri fotoğraf, acı bir anı olarak geride kaldı.

Emiş Bayram’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.