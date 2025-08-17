Traktör uçuruma yuvarlandı! 2’si çocuk 5 kişi yaralandı: Bölgeye ambulanslar gönderildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyü Yeşilyurt köy yolunda feci bir kaza meydana geldi. 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çatak köyü Yeşilyurt köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali K. idaresindeki 80 AGT 735 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak römorkuyla birlikte uçuruma yuvarlandı.

Kazada traktör şoförü ve yolcu olan 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

