Traktör yüklü tır şarampole devrildi

Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan A.K. idaresindeki 68 BR 038 plakalı traktör yüklü tır, Çatalağaç köyü Durak mevkiinde kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaşanan kazada tır dorsesinde bulunan traktörler karayoluna saçılırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, karayoluna saçılan traktörler iş makineleri yardımıyla karayolunda kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.