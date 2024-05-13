Traktör yüklü tır şarampole devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Traktör yüklü tır şarampole devrildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada traktörler karayoluna saçılırken, olaya dair soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan A.K. idaresindeki 68 BR 038 plakalı traktör yüklü tır, Çatalağaç köyü Durak mevkiinde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaşanan kazada tır dorsesinde bulunan traktörler karayoluna saçılırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, karayoluna saçılan traktörler iş makineleri yardımıyla karayolunda kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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