Traktörün çarptığı adam öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Traktörün çarptığı adam öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytin hasadı yapan 56 yaşındaki Ahmet Kayabölen, traktörün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Öğle saatlerinde H.K yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak yol kenarında zeytin hasadı yapan Ahmet Kayabölen'e çarptı. Kazada, zeytin toplayan Kayabölen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekibi, olay yerinde ağır yaralanan Kayabölen'i Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Kayabölen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Traktörün çarptığı adam öldü

Traktörün çarptığı adam öldü

Traktörün çarptığı adam öldü

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