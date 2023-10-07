Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeki traktörün patlayan lastiği yerinden çıkarak camiye giden yayaya çarptı. Lastiğin çarptığı yaya yaralandı.

KAYNAK: İHA
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da Marangozlar Sanayi Sitesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan R.D idaresindeki traktörün römorkundaki lastiği büyük bir gürültüyle patladı.

Patlayan lastik, yerinden çıkarak o esnada yaya olarak camiye namaza gitmekte olan H.K.’ye (68) çarptı. Lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkan traktör, park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu.

Yaşanan kazada yaralanan H.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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