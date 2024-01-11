Traktörün pulluğuna takıldı mısır tarlasından servet çıktı. Açık artırmada satacak

Karar'ın haberine göre, Kentucky şehrindeki bir çiftçi, mısır tarlasını sürerken pulluğu bir cisme takıldı. Arkasına bakınca kabarttığı toprağın arasında bir çömlek olduğunu fark etti.

Traktöründen inen çiftçi çömleğin içine bakınca gözlerine inanamadı. Çömleği traktörünün kabinine götüren çiftçe içini boşaltınca tam 700 adet sikke buldu. Hemen evine giden şanslı çiftçi internet üzerinden yaptığı araştırmada sikkelerin iç savaş dönemine ait olduğunu tespit etti.

Yaptığı araştırmalar sonucu şanslı çiftçi 18 adet madeni paranın her birinin 100 bin doların üzerinde bir fiyata satılacağı bir açık artırma düzenlenme teklifini kabul etti.

Açık artırmada satılacak sikke koleksiyonu şimdiden büyük ilgi uyandırdı.