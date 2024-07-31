Traktörün şaftına elbisesini kaptıran yaşlı kadın öldü

Kaynak: İHA
Traktörün şaftına elbisesini kaptıran yaşlı kadın öldü

Bolu’nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftına elbisesini kaptıran 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Susuzkınık köyünde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 70 yaşındaki Fikriye Ay traktör ile çekilen su tankerine su doldurulduğu sırada traktör ile su tankeri arasındaki döner şaft bağlantısına elbisesini kaptırdı.

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Dönen şafttan kurtulamayan yaşlı kadın, traktör ve su tankeri arasındaki bağlantıya sıkışıp kaldı. Olayı gören diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Fikriye Ay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin sonrasında yaşlı kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

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