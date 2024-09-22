Traktörünü tamir ederken kafası sıkışan adam hayatını kaybetti

Ağrı'nın merkeze bağlı Mollaosman köyünde traktörünün bakımını yaparken kafası hidrolik sisteme sıkışan adam yaşamını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre, Mollaosman köyü Konak mezrasında 52 yaşındaki R.T. traktörünün hidrolik sistemini tamir ettiği sırada talihsiz bir kaza sonucu kafasını sıkıştırdı.

Çevredeki köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, R.T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, yapılan incelemelerin sonrasında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.