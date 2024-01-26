Trakya gümrük kapılarından geçen araç sayısı açıklandı

Kaynak: AA
Trakya gümrük kapılarından geçen araç sayısı açıklandı
Edirne'de, Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştirildi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, insan kaynağı ve teknolojik imkanları geliştirerek en iyi gümrük hizmetini vermek amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kınık, Trakya'daki gümrük kapılarında geçen yıl 5,5 milyona yakın aracın geçiş yaptığını paylaştı.

Kınık, en güvenli ve en hızlı hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirterek, bölge müdürlüğüne bağlı gümrük kapılarında 2023 yılının yoğun geçtiğini dile getirdi.

Kınık, 2023'te gümrük kapılarımızda 5 milyon 487 bin 592 araç, 15 milyon 6 bin 852 yolcunun gümrük işlemleri gerçekleştirdiklerini, önceki yıllara göre araç ve yolcu sayısında yüzde 11 artış gerçekleştirdiğini söyledi.

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