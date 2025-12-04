Olay, öğle saatlerinde TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle 2’nci kat penceresinden düştü. İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte’nin düştüğü alanda inceleme yaptı.

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu’ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



'GEREKLİ İNCELEME ADLİ MAKAMLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR'

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli Selda Özkan İlte'nin çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığında 19 Mart 2024 tarihinden itibaren büro personeli olarak görev yapmakta olan 1990 doğumlu değerli çalışma arkadaşımız Selda Özkan İlte, bugün mesai saatleri içerisinde meydana gelen yüksekten düşme sonucunda ağır şekilde yaralanmış; düşmeye bağlı olarak gelişen travma sonucunda tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yaşanan bu acı kayıp hepimizi derinden sarsmıştır. Kederli ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kurumumuz, olayla ilgili gerekli incelemelerin adli makamlar tarafından yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunar" denildi