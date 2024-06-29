Trakya'da tarlalar turizme katkı sunuyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgeleri, doğası, tarihi mirası ve eşsiz lezzetleriyle tanınırken, son yıllarda agro turizm ile de adından söz ettiriyor. Özellikle "gündöndü" olarak bilinen sarı ve yeşil açan ayçiçeği tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Fotoğrafçılar tarafından doğal bir stüdyo olarak kullanılan bu tarlalar, benzersiz manzaralar sunuyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kovid-19 pandemisinin ardından turistlerin agro turizme yönelmeye başladığını belirtti. Şen, Trakya'nın zengin ekosistemi ve doğal güzelliklerinin agro turizmi desteklediğini vurgulayarak, bölgede sportif etkinliklerin ve foto safari gibi aktivitelerin arttığını ifade etti.

FOTOĞRAF KARELERİNE ARKA PLAN OLUYOR

Ayçiçeği tarlalarının yaz aylarında benzersiz bir görüntü sergilediğini dile getiren Şen, ziyaretçileri Trakya'nın doğal güzelliklerini deneyimlemeye davet etti. "Gündöndülerin" güneşe karşı eşsiz duruşunu izlemek ve fotoğraflamak isteyen herkesi bölgeye çağırdı.

Ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekmek için Kırklareli'nden gelen Elif Kasap, tarlaların renk cümbüşü yaşattığını belirterek, bu doğal güzelliklerin fotoğraf karelerine harika bir arka plan sunduğunu dile getirdi. Amatör fotoğrafçı Ahmet Altın da tarlalarda gün batımıyla birlikte mükemmel fotoğraflar çektiğini ve doğallığın ön planda olduğu bir ortam bulduğunu ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Semanur Tümtaş ise ayçiçeği tarlalarının doğal güzelliğini keşfetmekten büyük keyif aldığını belirterek, bu manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiğini söyledi. Sarı ve yeşil tonların göz alıcı güzelliğiyle zihinleri dinlendirdiğini aktaran Tümtaş, bölgenin bu eşsiz güzelliklerini herkesin görmesini tavsiye etti.