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Tramvaya yaya çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden 73 yaşındaki adam, seyir halindeki tramvaya yandan çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:14
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Tramvaya yaya çarptı

Tramvaya yaya çarptı
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İHA'nın haberine göre, olay, Kocaeli Adliyesi karşısında meydana geldi. 73 yaşındaki Hasan H., yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybetti ve bu esnada hareket halinde olan tramvaya yandan çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle burnu kanayan Hasan H., yere düştü. O anları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hasan H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

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