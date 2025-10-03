Tramvayda saç saça baş başa yumruklar konuştu! Kız öğrencilerin kavgası görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'de bir tramvayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, bir grup kız öğrenci arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Saç saça tutuşan öğrencilerden biri yere düşürülerek defalarca yumruklandı.

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı. Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. İzmir'de Çevirme Radar hesabından paylaşılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir kız öğrencinin ise araya girerek yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı anlar yer aldı.

