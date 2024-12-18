Trans-Hazar'da taşınan yük miktarı 4,1 Milyon tona ulaştı

Kazakistan Başbakanlık Basın Servisi’nin 17 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir ticaret hattı olarak büyümeye devam ediyor. Bu dönemde güzergah üzerindeki konteyner trafiği de 2,6 kat artarak 50.500 TEU’ya ulaştı.

Koridorun yıllık taşıma kapasitesi şu an 6 milyon tona, konteyner taşımacılığı kapasitesi ise 100.000 TEU’ya çıktı. 2024 yılında faaliyete geçen Trans-Hazar Taşımacılık Koridoru Koordinasyon Merkezi, altyapıyı geliştirmeye ve Orta Koridor’un rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor. Bu merkez sayesinde, Avrupa ile Asya arasındaki teslimat süreleri 15 güne kadar düşebilir. Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Çin gibi ülkelerden katılımcılar, bu projede yer alarak küresel ticarette Orta Koridor’un önemini vurguluyor.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Kazakistan, güçlü karayolu taşımacılık ağıyla dikkat çekiyor. Ülkede kayıtlı 450.000’den fazla kamyon, yurt içi taşımacılıkta önemli rol oynuyor. Ancak bu ağır araçların yol altyapısı üzerindeki etkisi, etkin bir ağırlık ve boyut kontrolü ihtiyacını artırıyor.

Bu kapsamda, Kazakistan 2025 yılına kadar 220 otomatik ölçüm istasyonu (AMS) kurmayı planlıyor. Şu anda, KazAvtoZhol JSC tarafından 25’i Astana’da olmak üzere toplam 45 AMS faaliyette. Kostanay Bölgesi’nde bir, Büyük Almatı Çevre Yolu’nda (BAKAD) ise 12 istasyon bulunuyor. Bu sistemler, gerçek zamanlı olarak ağırlık ve boyut ihlallerini tespit ediyor.

Ayrıca, araçların hareket halindeyken otomatik olarak tartılmasını sağlayan Sergek teknolojisi de devreye alınacak. Bu sistem, trafik düzenlemelerine uyumu artırırken ulusal yolların korunmasına katkıda bulunacak.

Orta Koridor ve altyapı projeleriyle Kazakistan, Asya ve Avrupa arasındaki ticarette kilit bir rol üstlenmeye devam ediyor.