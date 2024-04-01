TransAnatolia Benelüx ülkelerinde görücüye çıktı

Ufuk Cingöz
TransAnatolia Benelüx ülkelerinde görücüye çıktı
TransAnatolia Rally Raid, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’daki yarışmacı adayları ile buluştu.

13 yıldan bu yana yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katıldığı uluslararası ralli raid yarışı TransAnatolia, Rallymaniacs iş birliği ile Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’daki yarışmacı adayları ile buluştu.

28 Mart’ta Eindhoven'da gerçekleştirilen buluşmada TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar ve İletişim Koordinatörü Gökhan Başiplikçi yer aldı.

Toplantıda, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında 14.kez düzenlenecek olan yarış hakkında detaylı bilgiler verilirken, aynı zamanda Avrupa'dan geliş ve gidiş çözümleri ile ilgili bilgilendirmeler de sunuldu. Motorsporları dünyasında aktif olarak yer alan ve sektördeki farklı ralli yarışlarına katılan sporcuların ilgi gösterdiği buluşmada, Dakar Rallisi’ni kamyon kategorisinde 2 kez kazanan Gerard de Rooij de yer aldı.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan liman kenti ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mersin’den start alacak TransAnatolia, Kayseri, Sivas, Erzincan’ı geçerek Van’da son bulacak.

TransAnatolia’da Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkacak yarışmacıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor.

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