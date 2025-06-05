Transfer olacağı iddia edilmişti! Alvaro Morata için Getafe'den resmi açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Transfer olacağı iddia edilmişti! Alvaro Morata için Getafe'den resmi açıklama

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve ocak ayına kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı ve Getafe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Bu konu hakkında İspanyol ekibi tarafından bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın sözleşme bitimine kadar sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmemişken Getafe Başkanı Angel Torres'ten açıklama geldi. Torres, bu transfere yeşil ışık yaktı.

GETAFE'NİN KAPISI ALVARO MORATA'YA AÇIK

Torres, "Morata ayrıldığından beri geri dönmek istediğini birçok kez söyledi. İspanya Milli Takımı'nın kaptanını getirmek büyük bir başarı olur. Galatasaray'daki işini bitirdiğinde, gelmek istiyorsa gelecektir." ifadelerini kullandı.

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Morata, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbola başladığı Getafe'ye bir gün geri dönmek istediğini söylemişti.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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