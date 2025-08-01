Transfer resmen duyuruldu! Enis Destan İngiltere'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye'den bir transfer daha yaptı.

Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan, Hull City'ye imza attı. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

23 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon bordo mavililerle çıktığı 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Hull City geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan John Lundstram'ı da kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibi daha önce Türkiye'den Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür gibi futbolcuları da transfer etmişti.