Transfer resmen duyuruldu! Enis Destan İngiltere'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye'den bir transfer daha yaptı.

Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan, Hull City'ye imza attı. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Landing at his next Destan-ation ???? #hcafc pic.twitter.com/zl1bBOhGmn