Transferde büyük kapışma! Fenerbahçe'nin istediği yıldıza dünya devi talip

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Transferde büyük kapışma! Fenerbahçe'nin istediği yıldıza dünya devi talip

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha için ilk hedef Arsenal'in yıldızı Thomas Partey. Teknik direktör Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği Afrikalı oyuncu için sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da forma giyen önemli isimlerle ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine giren son isim Thomas Partey olurken, bu transfer için sürpriz bir rakip çıktı.

FENERBAHÇE'YE THOMAS PARTEY'DE DÜNYA DEVİ RAKİP

İngiliz basını, Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalma şansının olmadığını yazdı. Haberde, Partey ile ilgilenen tek takımın Fenerbahçe olmadığı ve İtalyan devi Milan'ın da devrede olduğu kaydedildi.

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Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Partey transferine onay verdiği ve sarı-lacivertlilerin çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

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