Transferde büyük kapışma! Fenerbahçe'nin istediği yıldıza dünya devi talip

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da forma giyen önemli isimlerle ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine giren son isim Thomas Partey olurken, bu transfer için sürpriz bir rakip çıktı.

FENERBAHÇE'YE THOMAS PARTEY'DE DÜNYA DEVİ RAKİP

İngiliz basını, Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalma şansının olmadığını yazdı. Haberde, Partey ile ilgilenen tek takımın Fenerbahçe olmadığı ve İtalyan devi Milan'ın da devrede olduğu kaydedildi.

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Partey transferine onay verdiği ve sarı-lacivertlilerin çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.