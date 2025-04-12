Transferde yasak mı müjde mi?

Son günlerde Türk futbolunda yine hareketli anlar yaşanıyor. Medyada dolaşan bir haber, FIFA’nın Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Altay ve Bursaspor’a transfer yasağı getirdiğine dair iddiaları ortaya attı. Bu haber kulüp taraftarlarını ve spor kamuoyunu bir hayli meşgul etti.

Peki, işin aslı ne? Ben de bu soruların peşine düştüm ve doğrudan kulüp başkanlarına ulaşmaya çalıştım. Bahse konu başkanların hiçbiriyle daha önce konuşmuşluğum yoktu yani ne ben onları tanıyordum ne de onlar beni. Bu yüzden yazıya başlamadan önce Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’a ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’ye samimiyetleri ve içten cevapları için teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca yazının devamında bu iki kulüpten biri için önümüzdeki sezon için bomba bir haber de vereceğim.

Evet başlayalım…

Önce Konyaspor cephesi... Ömer Başkan’la konuşurken, kendisinin sakin ama kararlı bir tavrı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. “İki tane dosya var, zaten dün resmi bir açıklama yaptık başka ekstra bir şey yok.” dedi. Yani, ortada büyütülecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade etti. Ancak, benim “Maçlara odaklanmanız gerekirken gündem bu yöne kaydı.” yorumuma karşılık, “Biz içeride takımımızın dengelerini organize etmeye uğraşıyoruz. Birinci gündemimiz bu.” diyerek kulübün şu anki önceliğini özetledi.

Peki, bu dosyalar ne zaman çözülecek? Ömer Korkmaz, “Kulübün imkânı olduğunda çözeceğiz” diyerek uzun vadeli bir planın sinyalini verdi. Belli ki Konyaspor sahada mücadele ederken bir yandan da bu tür meseleleri çözmek için sabırlı bir yol izleyecek.

Gelelim Antalyaspor’a. Sinan Boztepe’yle konuşurken, kendisinin iddialara karşı oldukça net ve kendinden emin olduğunu fark ettim. “Transfer yasağı söz konusu değil, bu asılsız bir haber. Kulübün üzerinde herhangi bir transfer yasağı yok. Gerçeklik payı olmayan bir haber. Normal bildiğimiz bir dosya var, onları da transfer döneminde yatırıp açacağımız bir durum.” dedi.

Yani benim anladığım Antalyaspor cephesi baya bir sakin çünkü bu konuda eli rahat.

Peki, taraftarlar ne düşünmeli?

Sinan Başkan “Son iki yıldır neredeyse mucizelere imza atıyoruz. Taraftarlarımız bizim olmasa bile takımın yanında olsun. Kalan maçlarımız önemli. Hak ettiğimiz yerlere çıkıp yeni sezona hazırlanmalıyız.” dedi.

Ama durun, asıl sürpriz burada! Sinan Boztepe, yeni sezon için öyle bir ipucu verdi ki Antalyasporlular şimdiden heyecanlansa yeridir. “Sürpriz güzel isimlerimiz olacak inşallah seneye” diyerek taraftarların yüreğine su serpti. Merakla “Tanıdığımız isimler mi?” diye sorduğumda “Geçen sene kadromuzda forma giymiş bir-iki arkadaşımız var, hem de bize katkı sağlayacak birkaç isim daha.” cevabını aldım.

Açıkçası ben Sinan Başkan’ın tavrını Antalyaspor’un gelecek sezon iddialı bir kadroyla sahada olacağı olarak yorumladım.

Sonuç olarak, Konyaspor sakin ve planlı bir şekilde yoluna devam ederken Antalyaspor ise hem bu tür iddiaları net bir şekilde yalanladı hem de gelecek için umut dolu mesajlar verdi.