Tren biletlerinde yeni dönem. 4 katına çıkarıldı

Demir yolu yolcu taşımacılığında "iade işlem" ve "bilet değişiklik" süreleri ve kesinti oranları arttı. Biletsiz kişilere yönelik cezanın oranı da tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına çıkarıldı.

KAYNAK: AA
Tren biletlerinde yeni dönem. 4 katına çıkarıldı

Demir yolu yolcu taşımacılığı kapsamındaki gişe ve diğer satış kanalı işlemlerinde iade, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri yeniden belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yolcu taşıma kurallarında güncelleme yapıldı.

Buna göre, açık bilet kullanım süreleri ile iade kesinti oranlarında günün ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeler kapsamında gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri ise 15 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.

Diğer satış kanalı işlemlerinde ise iade işlem süresi ile bilet değişiklik ve açığa alma süreleri son 30 dakikadan 75 dakikaya yükseltildi.

İADE KESİNTİLERİ ARTTI, BİLETSİZE 4 KAT CEZA GELDİ

İade işlemlerinde, sefer gününden önce uygulanan kesinti oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e, sefer gününde uygulanan kesinti oranı yüzde 20’den yüzde 35’e çıkarıldı.

Açık bilet kuponu geçerlilik süresi ise 180 günden 90 güne düşürüldü. Daha önce oluşturulan açık biletlerin geçerlilik süresi, 180 gün olarak devam edecek ve kural değişikliğinden sonraki açık biletler için de geçerli olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, hareket gününde veya öncesinde yapılacak bilet değişiklik işlemlerinde yüzde 10 kesinti uygulanacak.

Biletsiz kişilere yönelik cezanın oranı da tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına çıkarıldı.

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