Tren garında yakalandı. Bavulundan on binlerce uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Tren garında yakalandı. Bavulundan on binlerce uyuşturucu çıktı
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tren garında gözaltına aldığı bir şahsın bavulunu kontrol etti. Şüpheli şahsın bavulundan on binlerce uyuşturucu hap çıktı. Şahıs gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den Afyonkarahisar’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgilerini aldı.

Tespit edilen bilgiler ışığında harekete geçen ekipler tren garı içerisinde R.Y., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şahsın bavulunda arama yapan ekipler 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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