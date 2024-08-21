Tren istasyonunda silahlı saldırı

Frankfurt Polis Sözcüsü Björn Thies’in açıklamasına göre, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı, 27 yaşındaki bir başka Türk vatandaşına arkadan yaklaşarak silahla ateş açtı. Saldırıya uğrayan genç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan başka bir peronda yakalanarak gözaltına alındı1.

Bir görgü tanığı, saldırganın 4-5 el ateş açtığını ve genç yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiğini belirtti. Olayın ardından tren istasyonu yarım saat süreyle kapatıldı ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Adli tıp ve cinayet masası ekipleri, sabah saatlerine kadar olay yerinde incelemelerde bulundu ve cinayette kullanılan silaha el konuldu1.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.