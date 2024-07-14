Tren kamyona çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti

1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Ballıca mevkiinde meydana geldi. Muharrem Uçar (50) yönetimindeki 52 FN 402 plakalı kamyon, hemzemin geçitte kara yoluna çıkmak istediği sırada yük treniyle çarpıştı. Trenin çarpmasıyla su tankı yüklü kamyon devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın gerçekleştiği olay yerine yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi intikal etti. Kazada kamyon şoförü Muharrem Uçar ile kamyonda bulunan B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan şahıslar, olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Muharrem Uçar, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.