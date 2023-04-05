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Tren kazasında kimyasal sızıntı meydana geldi. İnceleyen bilim insanları hastalandı

ABD'de meydana gelen tren kazasında kimyasal maddeler çevreye yayıldı. Kazanın soruşturmasını yürüten bilim insanları, sızıntıdan etkilenerek hastalandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 21:18
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Tren kazasında kimyasal sızıntı

Tren kazasında kimyasal sızıntı meydana geldi. İnceleyen bilim insanları hastalandı
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ABD'nin Ohio eyaletindeki tren kazasında yayılan kimyasal maddeleri soruşturan araştırma ekibinin hastalandığı öğrenildi.

Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmiş ama birçok kişide zehirlenme belirtileri görülmüştü. Bu belirtiler arasında deride kızarıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, nefes almada zorluk, gözlerde yanma ve baş ağrısı da vardı.

Kasaba sakinleri evlerine geri dönerken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) bir grup araştırmacı da bölgeyi inceliyordu. 15 kişilik ekibin 7'si, 6 Mart civarında yürütmeye başladıkları araştırma sırasında hastalandı. CDC yetkilileri, 7 kişide görülen semptomların kaza bölgesinin yakınında yaşayanlarda görülen belirtilerle benzer olduğunu bildirdi.

Independent Türkçe'nin CNN International'a dayandırdığı habere yapılan açıklamada bu semptomlar öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve mide bulantısı diye sıralandı. Ekip üyelerinde semptomların aynı anda görülmeye başladığı ve hastalananların tamamının 24 saat içinde işlerine dönebilecek kadar toparlandığı belirtildi. Bu arada bölgede hastalanan tek hükümet çalışanları CDC araştırmacıları değildi.

ABD Çevre Koruma Dairesi için çalışan iki kişinin de şubat ayında bölgede kazadan sonra yayılan kokuları teneffüs ederek fenalaştığı belirtilmişti. Semptomlarının hızla azaldığı ve iki kişinin de aynı gün içinde işe döndüğü aktarılmıştı.

Araştırma için Doğu Filistin'e giden, Purdue Üniversitesi'nden inşaat ve çevre mühendisliği profesörü Andrew Whelton, devlet kurumlarının bölgedeki personelin durumuna dair şeffaf olmasını umduğunu söylüyor.

“Sadece hükümet yetkililerinin birbirleriyle iletişim kurmasının değil, aynı zamanda deneyimlerini halkla paylaşmanın da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Whelton, şöyle ekliyor: "Böylece herkes neler olup bittiğini ve Doğu Filistin'le yakınlardaki bölgelere nasıl yardım getirilmesi gerektiğini anlayabilir."

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