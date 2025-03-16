Trendyol 1. Lig'de 30. hafta panoraması

Haftanın kapanış maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında lider Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Kocaelispor, 59 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Solwie Energy Fatih Karagümrük de 53 puanla zirve takibini devam ettirdi.
30.HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 1-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor: 0-2
Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-4
Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0
Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği: 5-0
Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 1-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1