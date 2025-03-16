Trendyol 1. Lig'de 30. hafta panoraması

Düzenleme: Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta panoraması

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta tamamlanırken lider Kocaelispor puan kaybı ile haftayı kapattı.

Haftanın kapanış maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında lider Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Kocaelispor, 59 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Solwie Energy Fatih Karagümrük de 53 puanla zirve takibini devam ettirdi.

30.HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 1-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor: 0-2

Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-4

Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği: 5-0

Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1

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