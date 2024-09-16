Trendyol 1. Lig'de 5. hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta tamamlandı. Dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükselten İstanbulspor, haftayı lider tamamladı.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan durumu.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 12'ye çıkardı ve zirvede yer aldı.

SONUÇLAR

Ligde 5. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-4

Sakaryaspor-Şanlıurfaspor: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: 3-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: 1-2

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 3-2

Kocaelispor-Manisa FK: 1-2

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-0

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

PUAN DURUMU

1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR5401114712
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK5311103710
3.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR530210829
4.KOCAELİSPOR530267-19
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER52214138
6.MANİSA FK52218628
7.GENÇLERBİRLİĞİ52215418
8.SAKARYASPOR51406427
9.TEKSÜT BANDIRMASPOR52127707
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR521278-17
11.AHLATCI ÇORUM FK51317616
12.ERZURUMSPOR FK52036516
13.MKE ANKARAGÜCÜ52036606
14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ51315506
15.FATİH KARAGÜMRÜK513178-16
16.ŞANLIURFASPOR5203610-46
17.BOLUSPOR512256-15
18.ADANASPOR5122712-55
19.ESENLER EROKSPOR410357-23
20.YENİ MALATYASPOR4004011-11-3

NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (11 Nisan)

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