Trendyol 1. Lig'de gol yağmuru! Maç 5-0 bitti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Pekmezci, Egemen Savran
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 80 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Coly (Dk. 66 Fatih Tultak), Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Dk. 74 Kerem Şen), Dijlan Aydın, Emir Kaan Gültekin (Dk. 74 Sambissa), Loshaj, Diarra (Dk. 79 Yusuf Ali Özer), Krstovski
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber (Dk. 46 Gaucho), Alperen Babacan, Zuzek, Hanousek, Eren Kabak (Dk. 60 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 26 Fıratcan Üzüm), Buğra Çağıran (Dk. 46 Joca), Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Samed Onur), Popa
Goller: Dk. 15 Emir Kaan Gültekin, Dk. 27, Dk. 57 ve Dk. 77 Diarra, Dk. 72 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 İsa Doğan (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 44 Buğra Çağıran, Dk. Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği)