Trendyol 1. Lig'e teknik direktör dayanmadı!

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda, play-off'a kalan Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

Lige veda eden ekiplerden Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un yanı sıra Sakaryaspor sezon içinde en fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar oldu.

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, ligin 4. haftasındaki Manisa FK maçı öncesi hayatını kaybetti. Adana temsilcisinde daha sonra Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş ve Ercan Ünal görev yaptı.

Sezona Cihat Arslan ile başlayan MKE Ankaragücü de Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal'ın ardından Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirdi.

3 TAKIM TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEDİ

Adlarını play-off'a yazdıran 3 ekip ise sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam ediyor.

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu ve İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz takımlarını Süper Lig'e çıkarmak için mücadele veriyor.

Bu isimlerden Hakan Kutlu 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'la Süper Lig sevinci yaşadı.

1. Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şöyle:

Adanaspor: Sol Bamba, Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş, Ercan Ünal

Amed Sportif Faaliyetler: Ersun Yanal, Servet Çetin

Ankara Keçiörengücü: Ersan Parlatan, Erkan Sözeri, Sedat Ağçay

Bandırmaspor: Mustafa Gürsel

Boluspor: Serhat Gülpınar, Ufuk Kahraman, Yalçın Koşukavak

Çorum FK: Serkan Özbalta, Tuncay Şanlı, Can Güçer

Erzurumspor FK: Hakan Kutlu

Esenler Erokspor: Mehmet Altıparmak, Bülent Korkmaz, Osman Özköylü

Fatih Karagümrük: Şenol Can, David Sassarini, Orhan Ak, Onur Can Korkmaz

Gençlerbirliği: Recep Karatepe, Hüseyin Eroğlu

Iğdır FK: Yalçın Koşukavak, Osman Özköylü, Çağdaş Çavuş

İstanbulspor: Osman Zeki Korkmaz

Kocaelispor: Ertuğrul Sağlam, İsmet Taşdemir

Manisa FK: Çağdaş Çavuş, Hakan Şapçı, Taner Taşkın

MKE Ankaragücü: Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal, Mustafa Kaplan

Pendikspor: Osman Özköylü, Sedat Ağçay, Uğur Uçar

Sakaryaspor: Suat Kaya, Mesut Bakkal, Mustafa Dalcı, İlker Püren, İrfan Buz

Şanlıurfaspor: Erkan Sözeri, Sait Karafırtınalar, Kemal Kılıç, Cihat Arslan

Ümraniyespor: Tuncay Şanlı, Bülent Bölükbaşı

Yeni Malatyaspor: Murat Uçkun, Adem Büyük