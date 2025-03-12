Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Gürcan Hasova
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer
15 Mart Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor: Oğuzhan Aksu
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Alpaslan Şen
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Erdem Mertoğlu
16 Mart Pazar:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Fatih Tokail
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu