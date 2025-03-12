Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cuma:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Gürcan Hasova

20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer

15 Mart Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor: Oğuzhan Aksu

20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Alpaslan Şen

20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Erdem Mertoğlu

16 Mart Pazar:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Fatih Tokail

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu

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