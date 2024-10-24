Trendyol 1. Lig'te 10. hafta bugün başlıyor

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Adanaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Ligde 10. hafta maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
27 Ekim Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)