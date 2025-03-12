Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan cuma, cumartesi ve pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

28. HAFTANIN HAKEMLERİ

Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün

Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın

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