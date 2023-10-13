Trene binmeye çalışan yaşlı adamın feci sonu

Tren makinistleri ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Tren ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından seferine devam etti.

Raylara düşen yaşlı adam kurtarılamadı

Olay, Çerkezköy Tren İstasyonu’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Uzunköprü’den Halkalı istikametine giden yolcu treni, istasyonda bir süre durdu. Daha sonra istikametine devam etmek üzere hareket eden trene binmeye çalışan N.C. (78) dengesini kaybederek raylara düştü. Trenin altında kalan N.C’nin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.C, yaşamını yitirdi.

Makinistler ifade verdi

Tren makinistleri, olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre bekletilen tren ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından başka makinistlerin gelmesiyle seferine devam etti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaza anının güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve sorumluların tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.