AKP’nin açılışını 7 defa ertelediği hızlı tren projesine harcanacak para 64 milyarı geçti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının 2007’den bu yana açılışını 7 kez ertelediği Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı (YHT) projesinde toplam maliyetin rekor kırdığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, 2022 yatırım programında projenin maliyetini 24 milyar 946 milyon 378 bin lira olarak açıklandığını belirten Akın şunları söyledi:

“Bu maliyet 2023 yılı yatırım programında 64 milyar 528 milyon 975 bin liraya yükseldi. Buna göre yaklaşık 2-3 ay sonra açılışı planlanan hattın maliyeti 2.5 kattan fazla arttı. Projede hattın metresi yaklaşık 165 bin lirayı buluyor.”

PROJE YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

AKP iktidarının yıllardır bitiremediği hızlı tren projesi adeta yılan hikayesine dönerken maliyeti her geçen yıl katlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2009 Yılı Yatırım Programı’nda, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesine 2009 yılında 2 milyar 91 milyon 583 bin TL ödenek ayrıldı. Programda, 455 kilometre uzunluğunda olan yüksek standartlı demiryolu projesinin bitiş yılı 2011 olarak belirtildi. Ancak proje, hesaplandığı gibi 2011 yılında bitirilemedi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı 2011 Yılı Yatırım Programı kapsamında projenin bitiş tarihinde güncelleme yapıldı. Projenin bitiş tarihi 2013’e çekilerek, proje tutarı 2 milyar 212 milyon 895 bin TL’ye çıkarıldı. Proje, 2013 yılında da tamamlanamayarak bir kez daha ertelendi. 2013 yılında projenin maliyeti 2 milyar 486 milyon TL’ye çıkarılırken tamamlanma yılı 2015 olarak güncellendi. Projedeki toplam demiryolu hat uzunluğu ise 455 kilometreden 393 kilometreye düşürüldü.

Son olarak projenin maliyeti, 2022’de 24 milyar 946 milyon 378 bin TL’ye çıktı.