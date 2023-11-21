Trenlerde öğretmenlere özel indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Trenlerde öğretmenlere özel indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tren biletlerinde indirime gidileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

"YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, “Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak” diye konuştu.

"HER DERECE VE TÜRDEKİ ÖĞRETMENLER FAYDALANACAK"

Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak” dedi.

İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesi yeterli olacak.

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