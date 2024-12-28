Trent Alexander-Arnold, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı

Liverpool’un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, kulübüne ayrılma isteğini bildirdi. İngiltere Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan 26 yaşındaki sağ bek, İspanyol devi Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve bu durum transfer söylentilerini güçlendiriyor.

Geçtiğimiz hafta ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, Liverpool ile Alexander-Arnold arasındaki sözleşme görüşmelerinde bir ilerleme olmadığını doğrulamıştı. Şimdi ise İspanyol gazetesi Marca, Alexander-Arnold’un Liverpool yönetimine Real Madrid’e gitme arzusunu açıkça ifade ettiğini iddia ediyor. Bu gelişme, Ancelotti yönetimindeki Real Madrid’in savunma hattını güçlendirme planlarıyla örtüşüyor.

JUDE BELLİNGHAM’DAN İLHAM ALDI

Alexander-Arnold’un, Real Madrid’e olan ilgisinin arkasında yakın arkadaşı Jude Bellingham ile olan iletişimi olduğu belirtiliyor. Bellingham, bu sezon İspanyol devinde gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekerken, Alexander-Arnold’un bu durumdan etkilendiği ifade ediliyor.

Liverpool cephesinden gelen haberlere göre, kulüp oyuncuyu Ocak ayında satmayı değerlendirebilir. Ancak Kırmızılar, yıldız sağ beki sezon sonuna kadar elinde tutmayı ve ardından bedelsiz olarak ayrılmasına izin vermeyi tercih ediyor. Bu, Alexander-Arnold’un sözleşmesinin bitmesine rağmen kulübün maddi bir kazanç sağlayamaması anlamına gelebilir.

REAL MADRİD’İN BEKLEME STRATEJİSİ

Real Madrid ise, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesini beklemeyi planlıyor. Bu strateji, hem transfer bedeli ödememek hem de oyuncunun maaş taleplerine daha fazla bütçe ayırabilmek açısından Los Blancos için avantajlı bir yol olarak görülüyor. Transfermarkt verilerine göre Alexander-Arnold’un mevcut piyasa değeri 75 milyon euro.

Liverpool ise Alexander-Arnold’un olası ayrılığı durumunda kaptan Virgil van Dijk ve Mohamed Salah’ın sözleşmelerini yenilemeye odaklanmayı planlıyor. İki oyuncunun da kulüpte kalmak istediği biliniyor, ancak bu durumun nasıl sonuçlanacağı merak konusu.