TFF 3. Lig 4. Grup'ta 8. hafta maçında, dün akşam Afyonspor, Eskişehirspor'u Zafer Stadyumu'nda konuk etti.
Statta rakip takımın 750 seyirci kapasitesi tribününü Eskişehirspor taraftarı doldurdu. Eskişehir'den gelen çok sayıda taraftar ise tribünün dolması nedeniyle stat dışında kaldı. Eskişehirspor yöneticilerinin talebiyle Afyonspor yönetimi Eskişehir'den gelen taraftarı stada aldı.
Rakip takım tribününün yanındaki alana yerleştirilen Eskişehirspor taraftarı ile Afyonlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Afyonspor taraftarı, Eskişehirspor taraftarının bulunduğu tribünün üzerine "Babamız Afyonspor" yazılı pankart astı.
Eskişehirspor taraftarları 5-1 üstün oldukları maçın 80. dakikasından sonra tribündeki koltukları kırdı. Pankarta tepki gösteren Eskişehirspor taraftarı sonraki dakikalarda koltukları Afyonspor taraftarına ve sahaya fırlattı. Bunun üzerine polisler, Eskişehirspor tribününde tedbir aldı.
Maçta 1500 koltuğun zarar gördüğü belirtildi.