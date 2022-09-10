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Yunan bile bu kadar yanmadı. Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: K*çlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyorlar

Doğalgaza gelen her zamda, “Açın kombileri, yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın kombileri” sözleriyle hatırlanan AKP’li sosyal medya trolü Abdurrahman Uzun bu kez 9 Eylül kutlamalarını hedef aldı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:21
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 22:24
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Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: K*çlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyorlar.

Yunan bile bu kadar yanmadı. Troll Abdurrahman Uzun 9 Eylül için: K*çlarından yeni bir kurtuluş günü yaratmaya çalışıyorlar
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Her ilin kurtuluş günleri olduğunu ancak 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunda özel bir gündem oluşturulduğunu iddia eden Uzun, Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:

“ 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu genelde İzmirliler için hani yerel anlamda kutlanacak bir programdır. İşte Trabzon’un kurtuluşu, Artvin’in kurtuluşu günlerinde böyle lokal kutlamalar yapılır. Ama İzmir’in kurtuluşuyla ilgili birileri farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor. İşte diyorlar, ‘İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı. Aslında bu bir kuruluş ve kurtuluş günüdür. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aydınlık yarınlara adım attığı ilk gündür…’ Aga hayırdır ya. Ben İzmirli değilim, İzmir’in kurtuluşu neden benim bu kadar gündemime oturuyor. 29 Ekim olsa dersin ki ‘Bu Cumhuriyetin ilanıdır.’ Bunu yekun anlamda 81 ili ve yurtdışında da olsa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alakadar eden bir konudur. 19 Mayıs olsa, 23 Nisan olsa, 30 Ağustos Zafer Bayramı olsa… Bunların hepsi bu milletin yekun olarak birliktte bir anlam yüklediği tarihlerdir. 9 Eylül niye bir Konyalı için önemli olsun. 29 Ekim elimizden çıktı, 30 Ağustos’ta elimizden çıktı. Hani istediğiniz manevraları yapamıyorsunuz. Bu sefer k*çlarından yeni bir kurtuluş günü tarihi oluşturmaya çalışıyorlar."

İKİ MİLYONUN KATILDIĞI KONSERİ SİNDİREMEDİ

Tarkan’ın 9 Eylül İzmir konseri, iki milyonu aşkın seyirci sayısıyla, gelmiş geçmiş tüm ücretsiz açık hava konserleri arasına girdi. Konser dünyanın en kalabalık 5. açıkhava konseri olarak tarihe geçti. Listede ilk sırada Jean-Michel Jarre'nin Moskova ile Rod Stewart'ın Rio de Janerio konserleri yer aldı. İki konseri de 3 milyon 500 bin kişiden fazla kişi takip etti.  İkiliyi Jorge Ben Jor'un 3 milyondan fazla kişinin izlediği Rio de Janeiro konseri takip etti. Dördüncü sırada ise yine Jean-Michel Jarre'ın Paris konseri yer aldı. Konseri 2 milyon 500 bin kişiden fazla takip etti.

 

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Turşucu amca
10.09.2022 22:51
İzmir'in kurtulduğu gün vatan kurtuldu namus kurtuldu bayrak kurtuldu. Kombici sen işine bak. Sana buradan ekmek çıkmaz.  
 
Asker
10.09.2022 22:47
Bu ülkenin kurtuluşundan rahatsız olanlar sizleri niye rahatsız ediyor bizim bildiğimiz kurtuluş günlerinden rahatsız olanlar kurtuluş savaşında düşmanla işbirliği yapanların torunlarıdır.  
 
vatandaş
10.09.2022 22:22
kindar lık budur işte yazıklar olsun bizler mustafa kemalin askerleriyiz  
 
TÜM YORUMLAR (48)
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