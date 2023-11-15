TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor

Blokzinciri ekosisteminden, kripto para birimlerinin benimsenmesini artıracak bir stratejik ortaklık haberi geldi. TRON, dünyanın ilk blokzinciri tabanlı POS çözümlerinde öncü olan Pundi X ile işbirliği yaptı.

TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor

Blokzinciri alanında dünya çapında tanınan bir lider olan TRON, blokzinciri tabanlı satış noktası (POS) çözümlerinde öncü olan Pundi X ile yaptığı stratejik işbirliğini duyurdu. Kripto ödemelerin geleceğine yönelik önemli bir adım olan bu işbirliğinin merkezinde, Pundi X'in yenilikçi XPOS platformunun TronLink cüzdanı aracılığıyla TRON ağıyla entegrasyonu yer alıyor. Bu entegrasyon, TRON kullanıcılarının dijital varlıklarını sorunsuz bir şekilde işlemelerine ve denetlemelerine olanak tanıyarak kripto para işlemlerinin pratikliğini ve erişilebilirliğini artırıyor.

Güçlü TRON ağını TronLink cüzdanı aracılığıyla XPOS cihazının yetenekleriyle uyumlu hale getiren TRON, gündelik perakende işlemlerde kripto para biriminin yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Kullanıcı odaklı tasarımı ve kripto para alım satım işlemlerindeki verimliliğiyle takdir edilen XPOS cihazı, artık yerel hizmet tokeni TRX'in yanı sıra TRC-20 token yelpazesi de dahil olmak üzere, TRON'un geniş ekosistemini destekleyecek. TRON ve Pundi X işbirliği, desteklenen noktalarda, geleneksel ticaretle dijital para birimi arasındaki boşluğu doldurarak hem üye işyerleri hem de tüketiciler için kesintisiz bir işlem deneyimi sağlamayı vaat ediyor.

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Kripto kullanımının pratikliğini ve esnekliğini artıracak

Pundi X CEO'su ve Kurucu Ortaklarından Zac Cheah, heyecanını şu ifadelerle dile getirdi: "TRON ile entegre olmak, kripto işlemlerini daha basitleştirilmiş ve kullanıcı odaklı hale getirme yolunda atılmış dev bir adım. XPOS'un bu çeyrekte TRON ağında USDT işlemlerinde %47'lik bir artış kaydetmesi, işbirliğimizin blokzinciri teknolojisini kripto işlemleri için yaygınlaştırma vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösteriyor."

Bu duyguları yineleyen TRON DAO Ekosistem Lideri Dave Uhryniak ise, "Pundi X ile işbirliğimiz, kripto kullanımının pratikliğini ve esnekliğini artırma konusunda önemli bir adım. TRON ağını, TronLink cüzdanı aracılığıyla XPOS cihazının yetenekleriyle entegre etmek, dijital ödeme endüstrisini destekleme ortak vizyonumuzu güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Entegrasyonun öne çıkan özellikleri

Blokzinciri teknolojisinin finansal sistemlerde yenilik ve kolaylık çağını müjdeleyen dönüştürücü gücünün bir kanıtı olan Pundi X ve TRON arasındaki güç birliği, tüketicilerin fiziksel ortamlarda kripto para birimleriyle etkileşimini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Pundi XPOS cihazlarındaki ve diğer Pundi ürünlerindeki TRON ağ tokenlarının coğrafi olarak kısıtlandığı ve ABD'li kişilerin alış-satışlarına açık olmadığını hatırlatılırken, entegrasyonun öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

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- Basitleştirilmiş işlemler: Kullanıcılar, TronLink cüzdanları aracılığıyla artık XPOS cihazını kullanarak kripto işlemlerini gerçekleştirebiliyor, bu da çok çeşitli fiziksel perakende ortamlarında işlemleri kolaylaştırıyor.

- Güvenlik taahhüdü: Pundi X'in yenilikçi teknolojisi ile TRON ağının sağlam güvenliği, işlemlerin üst düzey güvenlikle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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