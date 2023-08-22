Tropik Fırtına Harold, ABD ve Meksika'yı tehdit ediyor

Hilary kasırgasından sonra şimdi de Harold fırtınası ABD ve Meksika'yı tehdit ederken, sel baskınları ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Tropik Fırtına Harold, ABD ve Meksika'yı tehdit ediyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Meksika Körfezi'ndeki tropik çöküntü, Salı günü erken saatlerde Teksas'a doğru ilerlerken Tropikal Harold Fırtınası'na dönüştü.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, fırtına sabah saat 2 civarında güçlendikten sonra, Corpus Christi de dahil olmak üzere güney Teksas kıyıları için Tropikal Fırtına Uyarısı yayınlandı.

Harold'un Salı sabahı Corpus Christi'nin güneyine inmesi beklendiğinden güney Teksas'ta şiddetli yağmur, sert rüzgarlar ve kıyıda su baskınlarının yaşanması muhtemel açıklaması yapıldı.

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