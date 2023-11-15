Troy kart nedir? Troy Kart nasıl kullanılır? Ekşi Sözlük’ün gündeminde

Türkiye'nin özgün yerli ve millli ödeme sistemi Troy kart’ın özellikleri ortaya çıktı. Türkiye’de üretilen kart 180 ülkede geçerli. Troy Kart sayesinde Türkiye'de finansal işlemler daha bağımsız bir şekilde yürütülebiiliyor. Troy'un açılımı "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi"dir.

Troy Kart; Akbank, Aktif Bank, Albaraka, Anadolubank, Emlak Katılım, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, PTT, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası'nda bulunmaktadır.

TROY KART HAKKINDA

TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken, 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.

Develi Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için anlaşıldığını ve kartların personele ulaşmaya başladığını açıkladı.

EKŞİ SÖZLÜK’TE GÜNDEMDE

Öte yandan Troy Kart Ekli Sözlük’ün gündemine girdi. Ekşi Sözlük'te art arda yorumlar yağdı.

TROY LOGOLU KARTLAR ÜCRETLİ MİDİR?

TROY logolu kartlar, üyelerimiz aracılığıyla kart kullanıcılarına sunulmaktadır. Bu nedenle, kart ücreti olup olmayacağı yönündeki inisiyatif üyelerimize aittir.

İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOTUN ARDINDNA TALEP ARTTI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan İsrail devleti ile yakın ilişkide olan banka kartı sistemleri yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY'u kullanmaları için 850 bin üyelerine çağrı yaptı.

Arslan, TROY logolu kartların yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabildiğini ve dünyanın 180 ülkesinde de geçerliliği bulunduğunu belirtti.