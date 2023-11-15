Troy kart nedir? Troy Kart nasıl kullanılır? Ekşi Sözlük’ün gündeminde

İsrail ürünlerine boykotun ardından yerli ve milli kart Troy Kart’a olan ilgi ve talep arttı. İşte kartla ilgili detaylar....

Troy kart nedir? Troy Kart nasıl kullanılır? Ekşi Sözlük’ün gündeminde

Türkiye'nin özgün yerli ve millli ödeme sistemi Troy kart’ın özellikleri ortaya çıktı. Türkiye’de üretilen kart 180 ülkede geçerli. Troy Kart sayesinde Türkiye'de finansal işlemler daha bağımsız bir şekilde yürütülebiiliyor. Troy'un açılımı "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi"dir.

Troy Kart; Akbank, Aktif Bank, Albaraka, Anadolubank, Emlak Katılım, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, PTT, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası'nda bulunmaktadır.

806x378-troy-odeme-sistemi-nedir-nasil-basvuru-yapilir-hangi-banka-kredi-ve-hesap-karti-uzerinden-kullanilabiliyor-1699356940161.jpg

TROY KART HAKKINDA

TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken, 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.

Develi Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için anlaşıldığını ve kartların personele ulaşmaya başladığını açıkladı.

EKŞİ SÖZLÜK’TE GÜNDEMDE

Öte yandan Troy Kart Ekli Sözlük’ün gündemine girdi. Ekşi Sözlük'te art arda yorumlar yağdı.

tr.jpg

xxkj.jpg

TROY LOGOLU KARTLAR ÜCRETLİ MİDİR?

TROY logolu kartlar, üyelerimiz aracılığıyla kart kullanıcılarına sunulmaktadır. Bu nedenle, kart ücreti olup olmayacağı yönündeki inisiyatif üyelerimize aittir.

İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOTUN ARDINDNA TALEP ARTTI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan İsrail devleti ile yakın ilişkide olan banka kartı sistemleri yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY'u kullanmaları için 850 bin üyelerine çağrı yaptı.

Arslan, TROY logolu kartların yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabildiğini ve dünyanın 180 ülkesinde de geçerliliği bulunduğunu belirtti.

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Uzun süre seks yapmamanın zararları Sağlık
Uzun süre seks yapmamanın zararları
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt Gündem
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak Ekonomi
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler? Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu Spor
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü Gündem
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor Ekonomi
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor