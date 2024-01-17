TRT Belgesel'de izleyicilerin ilgisini çeken Büyük Aile Çiftliği nerede?

TRT Belgesel'de izleyicilerin ilgisini çeken Büyük Aile Çiftliği, İngiltere'nin North Yorkshire bölgesinde çekiliyor.

Programda, 9 çocuklu Owen ailesinin koyun çiftliğindeki hayatı anlatılıyor. Amanda Owen, eşi Clive ile birlikte 2000 dönümlük arazide yaşayan ve doğayla iç içe olan bir kadın.

Peki, Büyük Aile Çiftliği nerede ve Amanda kimdir?

Büyük Aile Çiftliği, İngilizce orijinal adıyla "Our Yorkshire Farm", Birleşik Krallık'ın Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan North Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte geçiyor.

Bu bölge, iki seviyeli bir metropoliten olmayan kontluk ve tek seviyeli metropoliten olmayan yerel bölge/boroughlar olarak ikiye ayrılıyor.

Çiftlik, ıssız bir dağın tepesinde yer alıyor ve Owen ailesi burada koyun yetiştiriyor.

Amanda Owen, 1974 doğumlu bir çiftçi, yazar ve televizyon sunucusu.

Eşi Clive Owen ile 2000 yılında evlendi ve 9 çocuğu oldu.

Amanda, çiftlik hayatını ve çocuklarıyla olan ilişkisini anlattığı kitaplar yazdı ve "Our Yorkshire Farm" adlı belgesel serisinde rol aldı.

Amanda, doğal ve sade bir yaşam tarzını benimseyen ve çocuklarını da bu şekilde yetiştiren bir kadın olarak tanınıyor.