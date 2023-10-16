TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliklerini Gazze nedeniyle iptal etti

TRT, Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri Hamas’ın İsrail’e saldırmasının ardından başlayan savaş nedeniyle erteledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliklerini Gazze nedeniyle iptal etti

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırmasının ardından Gazze Şeridi havadan bombalanmaya başlamıştı. Her iki taraftan can kaybı 4 bini geçmişti.

Eğlence odaklı konser ve gösteriler ileri bir tarihe alındı

TRT’nin yazılı açıklamasında, kurumun etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi. Açıklamada şöyle dendi: “TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.”

Yeni tarihler daha sonra açıklanacak

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak. TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarına katkı sağlayacak kültür, sanat ve eğitim içerikli programlarının ise devam edeceğini belirtti.

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