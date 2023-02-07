TRT Haber enkazın önünde çekim yapmak için AFAD ekibini bekledi

Türkiye 2 gündür deprem felaketinin vurduğu 11 kentin yaralarını sarmaya çalışıyor. Son yapılan açıklamaya göre can kaybı sayısı 3 bin 549’a yükseldi. Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen özellikle Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta yıkılan birçok binada arama ve kurtarma faaliyetleri başlayamadı.

Deprem felaketi sonrası yaşananlar AFAD’ın ve hükümetin afetle mücadele planını tartışmaya açarken sosyal medyada yardım çığlıkları yükseliyor.

AFAD’ın yetersizliklerine rağmen hükümete yakın medya sanki her yerde müdahaleler yapılıyormuş gibi haber yapmaya çalışıyor. Ancak yandaş medyanın muhabirleri vatandaşların tepkisinden kurtulamıyor.

Bunun son örneğini TRT Haber sergiledi. Deprem bölgesinde yayın yapan TRT Haber ekibi, enkaz önünde çekim yapmak için AFAD ekibinin gelmesini bekledi. Söz konusu yerde olanları aktaran bir vatandaş, TRT Haber ekibinin çekim yapmaya çalıştığı enkazdan 2 gündür yardım çığlıklarının gelmesine rağmen hiçbir ekibin gelip enkaz altındakileri kurtarmaya çalışmadığının altını çizdi. TRT ekibi çekim yapmak için beklerken bir vatandaş da duruma tepki gösterdi.