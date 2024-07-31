TRT ekranındaki rezalet. Efsane gazeteci Faik Kaptan isyan etti

Paris’te olup bitenleri sansür eden TRT liyakatsız muhabirlerine ne yapacak?

Yılların usta gazetecisi TRT ekranında yaşanan bilgisizlik rezilliğine isyan etti.

Atatürk Havalimanı’nın efsane muhabiri Faik Kaptan ekranda yaşanan liyakatsizlik timsali olayı dile getirdi.

Ekranda TRT muhabirleri sporcuların fotoğraflarını çeken insanlar görüntüye girdikçe onlardan ‘Fotoğrafçı’ diye bahsediyorlardı.

Bu durum, Hürriyet Gazetesi’nin de efsane isimlerinden olan Faik Kaptan’ı kızdırdı.

Çünkü, muhabir veya spiker sıfatıyla olimpiyatları takip etmeye giden TRT çalışanlarının Muhabir ve Foto-muhabiri kavramlarından haberi yok mu?

Peki nasıl oluyordu böyle bir şey?!

Böyle bir cehalet neyin göstergesi olabilirdi,

hak edenler değil de yandaşlar alınmasının bir delili gibiydi.

Ekranda olayı anlatan insanların bunu bilmeyişinin tek nedeni cehaletten başka ne olabilirdi ki…

İşi bilen, kalibreli gençler yerine şu veya bu yerden gelen, topluluktan gelen yandaş çocukları istihdam edilirse sonucun da bu olması kaçınılmaz olmaz mı?

Sayın TRT çalışanları,

Foto- Muhabiri başka Fotoğrafçı başka bir şeydir…

Gidin öğrenin ya da hak etmediğiniz o maaşları almayın…

O paralar halkın vergisinden toplanan paralardır unutmayın!

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kıbrıs’a çıkan Türk gazetecilerden biri olan yılların duayen gazetecisi Faik Kaptan, yaşanan rezilliği kibar bir dille şöyle anlattı sosyal medyada:

“TRT, onlar “Fotoğrafçı” değil, “foto-muhabirleri”dir.

TRT’nin olimpiyatlardaki görevli muhabirleri, oyunlar sırasında gerek madalya törenlerinde,

gerekse de değişik anlarda sporcuların fotoğraflarını çeken meslekdaşlarımıza sık sık, fotoğrafçılar diyorsunuz.

O arkadaşlar foto muhabiridir.

Fotoğrafçılık ayrı bir meslektir. Esnaflıktır.

Foto muhabirliği ise gazeteciliktir.

Lütfen biraz dikkat…”

Sen üzülme Faik abi sen üzülme…

Ne yazık ki liyakatsiz torpilli insanlar işe oluk oluk alınmaya devam ediyor.

Fotoğrafçılığın esnaflık olduğunu,

Foto-muhabirlerinin ise haberci yani gazeteci olduğunu bilmeyen haberciler bunlar işte…

“Babam sağ olsun, amcam sağ olsun, parti sağ olsun, cemaat sağ olsun, tarikat sağ olsun” anlayışının sonucu bu olmalı…

Soru çalarak yerleşenler sonra şimdi de mulakatlı liyakatsizler çıktı başımıza..

Bu duruma usta gazeteci ünlü polis ve savaş muhabiri Burak Ersemiz ile ünlü Foto-Muhabiri Cemal Köyük tepki gösterdi…