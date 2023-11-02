TRT Haber ekibi Filistin'de saldırıya uğradı

TRT Haber ekibi, Nablus’ta görev yaparken aracına saldırıya uğradı.

KAYNAK: Haber Merkezi
TRT Haber ekibi Filistin'de saldırıya uğradı

Muhabir Murat Can Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış, bölgeden güvenli bir yere geçmek zorunda kaldı.

Nablus’ta görev yapan ekip

TRT Haber ekibi, Filistin’in Nablus kentinde görev yapmak üzere bulunuyordu. Muhabir Murat Can Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış, bölgedeki son gelişmeleri takip ediyor ve haber yapmak için hazırlık yapıyordu.

Aracına saldırı düzenlendi

TRT Haber ekibinin aracına, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta hasar meydana geldi. Muhabir Murat Can Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Güvenli bir yere geçti

TRT Haber ekibi, saldırının ardından bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçti. Muhabir Murat Can Öztürk, saldırıyı Twitter hesabından duyurdu. Öztürk, “Nablus’ta görev yaparken aracımıza saldırı düzenlendi. Kameraman arkadaşımla birlikte sağ salim kurtulduk. Bölgeden ayrılıp güvenli bir yere geçtik.” dedi.

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