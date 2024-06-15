TRT ihtarname çekti ortalık sallandı. EURO 2024 için flaş hareket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT ihtarname çekti ortalık sallandı. EURO 2024 için flaş hareket

EURO 2024'ün yayın haklarına sahip olan TRT, RTÜK lisans sahibi olan dijital yayın platformlarına ihtarname çekti ve TRT Kanallarının platformlarından acilen kaldırılmasını talep etti.

Almanya'da düzenlenen ve 14 Haziran ile 14 Temmuz arasında gerçekleşecek EURO 2024, dün oynanan Almanya-İskoçya maçı ile başladı.

Ev sahibi Almanya, rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya farklı bir giriş yaptı.

Turnuvanın yayın haklarına sahip olan TRT, flaş bir harekete imza attı.

DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARINA İHTARNAME ÇEKTİ!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TRT, EURO 2024 öncesinde RTÜK lisans sahibi olan dijital yayın platformlarına ihtarname çekti ve TRT Kanallarının platformlarından acilen kaldırılmasını istedi.

Dijital platformlar talebin rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye gitme kararı aldı.

Böylelikle TRT, yayınlarını sadece kendi televizyon kanalı üzerinden yapmayı hedefliyor.

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