TRT Ortak Yapımı "Sadık Ahmet" filmi TV’de ilk kez yarın akşam TRT 1’de

Televizyonda ilk kez yayınlanacak TRT ortak yapımı film, Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Ahmet'in hayatını konu alıyor

Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu film, Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor.

Gümülcine'de 1947'de dünyaya gelen ve tıp eğitimi aldıktan sonra Yunanistan'da yaşayan Sadık Ahmet, Batı Trakya Müslüman Türklerin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı sürdürdüğü siyasi mücadeleyle hatırlanıyor.

Dr. Sadık Ahmet'in hayatını ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor.

Dr. Sadık Ahmet'i oyuncu Turgay Aydın'ın canlandırdığı filmde Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor.

Sadık Ahmet